Центр Москвы стал объектом археологического наследия

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Центр Москвы превратили в объект археологического наследия. Речь идет о границах города XVIII века. Соответствующий приказ был выпущен Мосгорнаследием.

"Благодаря масштабным археологическим и историко-культурным исследованиям центральной части города, которые проходят в столице с 2015 года, стало возможным принять территорию в границах города Москвы XVIII века (Камер-Коллежского вала) под государственную охрану", – цитирует главу ведомства Алексея Емельянова Интерфакс.

Чиновник отметил, что новый статус позволит контролировать соблюдение законов в области охраны культурного наследия на данной территории. Ранее территория носила статус зоны охраняемого культурного слоя, утвержденный еще в 1998 году. В пресс-службе департамента уточнили, что в период с 2011 по 2017 год в ходе раскопок в столице было сделано 28 тысяч археологических находок.

Одно из последних открытий было сделано в конце октября 2017 года. Денежный клад времен Петра I нашли на Нижней Радищевской улице в центре столицы. По словам археологов, за два месяца это уже второй тайник с монетами, обнаруженный на Нижней Радищевской в рамках работ по программе "Моя улица".

Именно во время благоустройства в столице сделали значительное число находок – более 10 тысяч. Среди них несколько десятков медных монет XVIII века, древние захоронения, фрагменты стен и различных старинных конструкций.