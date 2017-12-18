Археологические раскопки в ТиНАО начнут в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Археологические раскопки в столице продолжатся в 2018 году. Проводить их будут в том числе и на территории ТиНАО.
"Что касается московской археологии 2018 года, я уверен, что предстоящий сезон будет не менее интересным. У нас будет много работ и по старой Москве, и по Новой Москве", – рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает телеканал Москва 24.
По его словам, в этом году археологам удалось найти около 10 тысяч артефактов. Половину находок обнаружили во время проведения работ по программе "Моя улица". Всего в раскопках участвовали порядка 200 человек. В октябре в центре столицы на Нижней Радищевской улице был найден денежный клад времен Петра I.
Ранее там же ученые наткнулись на клад в 41 копейку из сплава серебра и меди, которые, по оценкам специалистов, относятся ко временам правления Василия Шуйского и Михаила Романова.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: