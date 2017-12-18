Археологические раскопки в ТиНАО начнут в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Археологические раскопки в столице продолжатся в 2018 году. Проводить их будут в том числе и на территории ТиНАО.

"Что касается московской археологии 2018 года, я уверен, что предстоящий сезон будет не менее интересным. У нас будет много работ и по старой Москве, и по Новой Москве", – рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает телеканал Москва 24.

По его словам, в этом году археологам удалось найти около 10 тысяч артефактов. Половину находок обнаружили во время проведения работ по программе "Моя улица". Всего в раскопках участвовали порядка 200 человек. В октябре в центре столицы на Нижней Радищевской улице был найден денежный клад времен Петра I.

Ранее там же ученые наткнулись на клад в 41 копейку из сплава серебра и меди, которые, по оценкам специалистов, относятся ко временам правления Василия Шуйского и Михаила Романова.