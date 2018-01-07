Собянин рассказал об археологических находках в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Более 10 тысяч артефактов были обнаружены в центре столицы за два года реализации программы по благоустройству "Моя улица". О важных исторических находках сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter,

"Любопытный факт: за два года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов", − написал мэр. "Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых − XII века", − отметил Собянин. Он также напомнил о фрагментах исторической брусчатки, которые сохранились до наших дней на Петровке, Сретенке, Волхонке и ряде других центральных улиц города.