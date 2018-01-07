Собянин рассказал об археологических находках в центре столицы

7 января, 17:51
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более 10 тысяч артефактов были обнаружены в центре столицы за два года реализации программы по благоустройству "Моя улица". О важных исторических находках сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter,
"Любопытный факт: за два года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов", − написал мэр. "Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых − XII века", − отметил Собянин. Он также напомнил о фрагментах исторической брусчатки, которые сохранились до наших дней на Петровке, Сретенке, Волхонке и ряде других центральных улиц города.
Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых - XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки. #МояУлица— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 января 2018 г.
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