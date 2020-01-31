Сумма предполагаемой растраты Минца и его сыновей составила 34 млрд

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Основатель инвестиционной компании O1 Group Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 миллиардов рублей. Такая сумма указана в прошении Следственного комитета (СК) об аресте младшего сына Минца – Александра, сообщает Агенство "Москва".

Согласно материалам дела, в июле – августе 2017 года администрация банка "Открытие" оформила несколько невыгодных для них сделок, приобретя при этом "плохие" активы компании O1 Group, которая принадлежит экс-совладельцу банка Минцу.

Ранее сообщалось, что СК РФ подал прошение в Басманный районный суд Москвы о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца и его сыновей.

Рассмотрение ходатайства состоялось 31 января. Суд арестовал заочно обоих сыновей Минца – Александра и Дмитрия.

Борис Минц является основателем инвестиционной компании O1 Group, деятельность которой основана на владении и управлении финансами и недвижимостью.

Ранее стало известно, что бизнесмен с семьей переехал в Лондон. Позже суд Лондона заблокировал имущество Минца на сумму более полумиллиарда долларов.