СК начал проверку информации об изнасиловании ребенка в центре Москвы

ТАСС/Антон Новодережкин

Следственный комитет по Москве проводит доследственную проверку в связи с сообщениями об изнасиловании ребенка.

В правоохранительные органы сообщили, что 9 декабря 32-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Подозреваемого доставили в следственный отдел. Вскоре будут назначены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая.

Ранее СМИ сообщали, что гражданин Турции изнасиловал малолетнюю девочку в квартире на Пятницкой улице.

В конце ноября пьяный отец изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело.