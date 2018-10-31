Forbes назвал лучшие фильмы ужасов 2018 года

Фото: кадр из фильма "Реинкарнация", режиссер Ари Астер

В день празднования Хэллоуина 31 октября журнал Forbes составил список лучших фильмов ужасов, вышедших в 2018 году.

Первое место, по мнению журналиста издания Марка Хьюза, досталось хоррору "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. На втором месте оказался ужастик "Тихое место" Джона Красински, на третьем - "Простите за беспокойство" Бутса Райли. Четвертое и пятое места заняли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

"Реинкарнация" – первый фильм американского режиссера Ари Астера. Картина описывает мистические события, происходящие в жилом доме после смерти его хозяйки.

В конце октября издание IndieWire составило рейтинг лучших фильмов ужасов за всю историю кино. Первое месте досталось картине Стэнли Кубрика "Сияние".



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