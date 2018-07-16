Netflix купил российский фильм ужасов

Фото: кадр из фильма "Невеста"/режиссер Святослав Подгаевский
Стриминговый сервис Netflix выкупил хоррор российского режиссера и сценариста Святослава Подгаевского "Невеста". Об этом передает "Российская газета".
Теперь "Невеста" стала доступна для подписчиков сервиса в Латинской Америке.
В 2017 году российский фильм ужасов компании BF Distribution стал инди-хитом проката в Латинской Америке. "Невеста" собрала более двух миллионов долларов в Мексике и с успехом вышла в Бразилии, Перу, Аргентине, Колумбии и Чили.
Общий зарубежный бокс-офис фильма составил 5,7 миллиона долларов.
Netflix создает качественные и дорогие картины. В копилку сервиса уже вошли такие популярные сериалы, как "Черное зеркало", "Очень странные дела" и "Карточный домик". На сегодняшний день компания имеет около 120 миллионов платных подписчиков по всему миру.
Ранее сообщалось, что Барак Обама вместе с супругой займутся производством фильмов и сериалов для Netflix. Экс-президент США станет продюсером художественных сериалов, а также документальных фильмов и спецпроектов.
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