Цикл лекций "Москва в кино" пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ 1 августа стартует цикл лекций "Москва в кино", сообщает Агентство "Москва".
Экскурсовод и москвовед Татьяна Воронцовова расскажет, какой Москву через прицел кинокамеры видят режиссеры и операторы.
Запланированы четыре лекции. Первая из них пройдет в эту среду в 19:00. Главная тема – фильм "Дом на Трубной".
8 августа речь пойдет о лирической киноленте "Я шагаю по Москве", 15 августа на лекции обсудят фильм "Служебный роман".
Заключительную встречу посвятят фильму "Покровские ворота". Вход свободный.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ восстановят скульптурную группу "Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР". До 1964 года она украшала павильон № 6 "Химия", но впоследствии была утрачена.
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