Назван лонг-лист претендентов на премию "Оскар" за "Лучший фильм"

20 декабря, 19:59
Фото:ТАСС/Zuma/David Bro
Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала лонг-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Список включает 314 картин.
Как сообщает "Мир 24", в лонг-лист американской киноакадемии вошли такие фильмы, как "Чудо-женщина" и "Леди птица". Уточняется, что в окончательный список по разным номинациям будут включены от пяти до десяти картин. Он станет известен 23 января 2018 года.
Отмечается также, что в 2017 году киноакадемия расширило состав жюри, участникам которого предстоит выбрать лучшие фильмы на "Оскар". Теперь жюри насчитывает свыше 7,3 тысячи человек.
90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" будет проходить 4 марта в Лос-Анджелесе.
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