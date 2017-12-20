Назван лонг-лист претендентов на премию "Оскар" за "Лучший фильм"

Фото:ТАСС/Zuma/David Bro

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала лонг-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Список включает 314 картин.

Как сообщает "Мир 24", в лонг-лист американской киноакадемии вошли такие фильмы, как "Чудо-женщина" и "Леди птица". Уточняется, что в окончательный список по разным номинациям будут включены от пяти до десяти картин. Он станет известен 23 января 2018 года.

Отмечается также, что в 2017 году киноакадемия расширило состав жюри, участникам которого предстоит выбрать лучшие фильмы на "Оскар". Теперь жюри насчитывает свыше 7,3 тысячи человек.

90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" будет проходить 4 марта в Лос-Анджелесе.