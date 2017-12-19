Названы 70 претендующих на "Оскар" песен

19 декабря, 15:52
Фото: ТАСС/Zuma/TASS/David Bro
Стали известны 70 песен, который поборются за премию Американской академии кинематографических искусств "Оскар".
Номинантами могут стать композиция Тейлор Свифт "I Don't Wanna Live Forever" из фильма "На пятьдесят оттенков темнее", а также саундтрек к мультфильму "Путеводная звезда" "The Star" в исполнении Мэрайи Кэри, сообщает "Газета.ру".
Конкуренцию им составит песня Криса Корнелла "The Promise" из киноленты "Обещание", а также музыкальные композиции из фильмов "Кинозвезды не умирают в Ливерпуле", "Фердинанд" и другие.
Окончательный список номинантов объявят уже после Нового года – 23 января.
Ранее в шорт-лист премии "Оскар" вошел фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Он будет соперничать с еще девятью картинами за приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: