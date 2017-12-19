Названы 70 претендующих на "Оскар" песен

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Стали известны 70 песен, который поборются за премию Американской академии кинематографических искусств "Оскар".

Номинантами могут стать композиция Тейлор Свифт "I Don't Wanna Live Forever" из фильма "На пятьдесят оттенков темнее", а также саундтрек к мультфильму "Путеводная звезда" "The Star" в исполнении Мэрайи Кэри, сообщает "Газета.ру".

Конкуренцию им составит песня Криса Корнелла "The Promise" из киноленты "Обещание", а также музыкальные композиции из фильмов "Кинозвезды не умирают в Ливерпуле", "Фердинанд" и другие.

Окончательный список номинантов объявят уже после Нового года – 23 января.

Ранее в шорт-лист премии "Оскар" вошел фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Он будет соперничать с еще девятью картинами за приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".