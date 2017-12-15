"Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Он будет соперничать с еще девятью картинами.
Претендентами на приз американской киноакадемии стали ленты из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции, сообщает "Лента.ру".
Вручение премий "Оскар" пройдет 4 марта в Голливуде. Церемония станет 90-й по счету.
Фильм "Нелюбовь" может получить еще одну престижную награду из США – "Золотой глобус". Картина также номинирована как "Лучший фильм на иностранном языке".
Ранее лента завоевала призы Европейской киноакадемии за музыку и операторскую работу.
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