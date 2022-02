Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию "Золотой Глобус"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию "Золотой Глобус" 2018 года. Картину номинировали в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Конкуренцию отечественной киноленте составят камбоджийская картина Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции, сообщает "Газета.ру".

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Ранее "Нелюбовь" допустили к участию в "Оскаре" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году зарегистрировано рекордное количество участников из других стран – 92.

"Нелюбовь" завоевала призы Европейской киноакадемии за музыку и операторскую работу. Однако в основных номинациях работа Звягинцева уступила шведской драме "Квадрат". 30-я торжественная церемония вручения наград прошла в Берлине 10 декабря.

Также "Нелюбовь" поборется за премию Independent Spirit Awards в номинации "Лучший зарубежный фильм". Награду присуждает Американская организация независимого кино.