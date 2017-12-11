Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию "Золотой Глобус"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию "Золотой Глобус" 2018 года. Картину номинировали в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Конкуренцию отечественной киноленте составят камбоджийская картина Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции, сообщает "Газета.ру".
Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.
Ранее "Нелюбовь" допустили к участию в "Оскаре" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году зарегистрировано рекордное количество участников из других стран – 92.
"Нелюбовь" завоевала призы Европейской киноакадемии за музыку и операторскую работу. Однако в основных номинациях работа Звягинцева уступила шведской драме "Квадрат". 30-я торжественная церемония вручения наград прошла в Берлине 10 декабря.
Также "Нелюбовь" поборется за премию Independent Spirit Awards в номинации "Лучший зарубежный фильм". Награду присуждает Американская организация независимого кино.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: