"Нелюбовь" Звягинцева поборется за премию Independent Spirit Awards

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию Independent Spirit Awards в номинации "Лучший зарубежный фильм".

Награду присуждает Американская организация независимого кино. Победителями становятся оригинальные ленты, созданные без расчета на коммерческий успех. Лучшим вручают статуэтку в форме птицы, которая сидит на колонне с распростертыми крыльями.

На премию номинированы также французский фильм "120 ударов в минуту", "Фантастическая женщина" из Чили и две британские картины – "Я не ведьма" и "Леди Макбет". сообщается на сайте премии.

Церемония награждения состоится неподалеку от Лос-Анджелеса в городе Санта-Моника в марте следующего года.

Ранее стало известно, что фильм "Нелюбовь" выдвинут от России на американскую кинопремию "Оскар". В 2015 году на премию номинировали еще одну ленту Звягинцева – "Левиафан".

В основе сюжета "Нелюбви" – развод современной московской семьи. В создании картины приняли участие компании из восьми стран, она вышла в российский прокат 1 июня.