"Нелюбовь" Звягинцева поборется за премию Independent Spirit Awards

22 ноября, 09:52
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию Independent Spirit Awards в номинации "Лучший зарубежный фильм".
Награду присуждает Американская организация независимого кино. Победителями становятся оригинальные ленты, созданные без расчета на коммерческий успех. Лучшим вручают статуэтку в форме птицы, которая сидит на колонне с распростертыми крыльями.
На премию номинированы также французский фильм "120 ударов в минуту", "Фантастическая женщина" из Чили и две британские картины – "Я не ведьма" и "Леди Макбет". сообщается на сайте премии.
Церемония награждения состоится неподалеку от Лос-Анджелеса в городе Санта-Моника в марте следующего года.
Ранее стало известно, что фильм "Нелюбовь" выдвинут от России на американскую кинопремию "Оскар". В 2015 году на премию номинировали еще одну ленту Звягинцева – "Левиафан".
В основе сюжета "Нелюбви" – развод современной московской семьи. В создании картины приняли участие компании из восьми стран, она вышла в российский прокат 1 июня.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: