Голосование за выдвижение фильмов на "Оскар" началось в США

6 января, 09:55
Фото: Zuma/TASS/David Bro
Американские киноакадемики приступили к голосованию за выдвижение претендентов на премию "Оскар".
Как сообщает интернет-издание Gold Derby, которое специализируется на голливудских премиях, голосование будет проходить в течение восьми дней. Онлайн-заявки от членов киноакадемии США будут принимать до 12 января включительно, передает РИА Новости.
Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала лонг-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Список включает 314 картин. В их числе − такие фильмы, как "Чудо-женщина" и "Леди птица".
Кроме того, в категории "Лучший фильм на иностранном языке" будут бороться фильмы из 92 стран, В шорт-лист конкурса ранее отобрали и российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
Номинанты на премию "Оскар" во всех категориях станут известны 23 января, а финальное голосование будет проходить в период с 20 по 27 февраля. Лауреатов "Оскара" объявят 4 марта в рамках 90-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.
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