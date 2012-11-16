В парке Горького открылся крупнейший в Европе каток

В парке имени Горького заработал каток с искусственным всепогодным покрытием, который считается самым большим в Европе. В этом году территорию катка увеличили до 18 тысяч квадратных метров за счет Фонтанной площади. Кроме того, увеличено количество входов на каток и количество касс по продаже билетов.

На территории катка расположены 4 пункта проката оборудования, школа фигурного катания, хоккейная площадка, романтические аллеи и два танцевальных катка. Также работают кафе, подъехать к которым можно прямо на коньках.

Каток работает ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 23.00. Технический перерыв с 15.00 до 17.00.

Стоимость билетов - от 150 до 400 рублей, сообщает пресс-служба парка.