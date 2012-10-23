Мосгорнаследие издаст книги, посвященные истории Москвы

23 октября 2012, 10:56
Мосгорнаследие совместно с издательским домом Руденцовых организует выпуск серии научно-популярных книг, посвященных наследию выдающихся архитекторов, которые внесли заметный вклад в облик Москвы.
В ближайшие годы в свет выйдут издания о столичных памятниках истории и культуры, которые построены по замыслу В. Баженова, М. Казакова, О. Бове, К. Тона, Н. Султанова, В. Мазырина, Л. Полякова, Д. Трезини, А. Кузнецова и других.
24 октября состоится брифинг руководителя департамента культурного наследия Москвы Александра Кибовского, посвященный подписанию соглашения о сотрудничестве между департаментом культурного наследия и издательством.
Соглашение является безвозмездным и позволяет существенно расширить деятельность правительства Москвы по популяризации объектов культурного наследия. Финансировать проект будет издательский дом Руденцовых без привлечения бюджетных средств города.
В рамках пресс-конференции пройдет презентация первого совместного издания — книги "Архитектурное наследие России. Сергей Соловьев".
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