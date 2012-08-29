ЦСКА обыграл "Витязь" в стартовом матче на Кубок мэра Москвы

В стартовом матче на Кубок мэра Москвы встречались столичный ЦСКА и подмосковный "Витязь". Московские хоккеисты одержали убедительную победу со счетом 5:2.

Переломным стал второй период встречи, когда "армейцам" удалось забросить четыре шайбы, а пропустить всего лишь одну, сообщает Чемпионат.ком.

В другом матче сегодняшнего дня сразятся "Спартак" и "Динамо". Московское дерби начнется в 19:00.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!