Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 12 апреля, "Тотальный диктант" проведут для тех, кому за 50. Текст диктанта прочтет эстрадный певец, российский актер, телеведущий, композитор и поэт-песенник Сергей Переверзев, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в клубе "50 плюс".

Напомним, акция "Тотальный диктант" пройдет в эту субботу в 350 городах России. В Москве читать текст, написанный писателем Алексеем Ивановым, будут актеры, шоумены, музыканты, лингвисты и другие деятели искусства, в том числе Константин Хабенский, Андрей Бочаров, Максим Кронгауз.