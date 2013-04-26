Граффити-конкурс пройдет в СЗАО с 26 апреля по 30 июня

Любителей разрисовывать стены домов и гаражи порадовали конкурсом. 26 апреля в СЗАО стартует граффити-конкурс, в ходе которого определится лучший художник округа.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин, живущий, учащийся или работающий в СЗАО. Можно создать команду численностью до трех человек. Главным критерием оценки работ является их позитивность.

Конкурс пройдет в четыре этапа. С 26 апреля до 20 мая жюри будет принимать эскизы изображений, с 21 мая по 21 июня участники будут расписывать объекты, в основном, это бетонные заборы и шумозащитные экраны, а с 26 по 30 июня жюри подведет итоги и объявит победителей.

Церемония награждения состоится 1 июля.