Московский зоопарк подготовит тематические экскурсии в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк приглашает гостей и жителей столицы посетить тематические экскурсии в новогодние каникулы, следует из пресс-службы зоосада.

Первая – "Ни перед кем не пресмыкающиеся" – состоится 5 и 8 января в 11:00. Горожанам покажут живые прототипы таких сказочных созданий, как змей, ящеров и драконов.

Вторая экскурсия "Межконтинентальный Новый год" пройдет 2, 6 и 7 января в 11:00. На ней посетители узнают, как встречают Новый год обитатели Арктики и Антарктики.

Стоимость всех мероприятий составит 500 рублей с человека, входные билеты приобретаются отдельно.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Дети смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.