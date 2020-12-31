Информационные центры по программе реновации начнут работать с 11 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период праздничных дней центры информирования населения по программе реновации не будут работать. Они возобновят прием населения с 11 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Представители департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектур административного округа, управляющих компаний и генеральных подрядчиков готовы оказать бесплатно консультационные услуги всем участникам программы реновации", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Контактную информацию центров можно посмотреть на сайте Московского фонда реновации жилой застройки.

Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко ранее рассказал, что с начала 2020 года организация оформила 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации. По его словам, специалисты выдали 4 236 заключений на основе ранее проведенных измерений, лабораторно-инструментальных испытаний и экспертиз. Предполагается, что новые дома появятся по всех округах города. Больше всего разрешений (11) оформлено в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах. Еще по 7 домов возведут на севере и востоке Москвы.

