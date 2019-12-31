Центр профориентации московского метро откроется в новогодние каникулы

Фото: mosmetro.ru

Центр профориентации Московского метрополитена откроется с 3 по 6 января на станции "Выставочная" Филевской линии.

На выставке представят элементы оборудования метро, которые позволят познакомиться с работой крупнейшего транспортного предприятия города. Уникальным экспонатом стало семисоткилограммовое зубчатое колесо эскалатора.

Гости Центра также смогут увидеть пульты дежурного по станционному посту централизации, рабочее место поездного диспетчера, турникеты разных серий и макет гермоворот. Посетители получат возможность прокатиться в кабине машиниста поезда.

Ранее в продаже появились проездные билеты "Единый" и транспортные карты "Тройка" с оформлением к Новому году и Рождеству. Праздничные проездные уже поступили в кассы Московского метрополитена, однако их число ограничено.

