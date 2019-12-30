Праздничная иллюминация появилась на станциях МЦК Лужники и Кутузовская

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Станции Московского центрального кольца Лужники и Кутузовская украсили к Новому году. Об этом проинформировали в пресс-службе Московской железной дороги.

На станциях установили новогодние елки, а также провели праздничную иллюминацию.

"На окнах вестибюлей и в зоне эскалатора появилась яркая иллюминация из гирлянд разных цветов. В Лужниках преобладает красный цвет, на Кутузовской – синий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что елки были украшены тематически. В частности, на их лапках появились игрушки в виде паровозиков, которые были разбавлены разноцветными стеклянными шарами и тематическими гирляндами.

"Светящиеся фигурки оленей, непременных спутников Нового года, расположились около елок и на специальных постаментах. Под потолком в зоне турникетов и эскалаторов на подвесах парят "серебряные" звезды и подарочные коробки в ярких обертках", – добавили в МЖД.

Ранее к Новому году подготовили Московский транспорт. В частности, на столичные дороги вышли трамваи, обвешанные светящимися гирляндами.