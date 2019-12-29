Московский транспорт подготовили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более шести тысяч автобусов, составов метро, электробусов, трамваев и автомобилей такси подготовили к Новому году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в столичном метро запустили тематический поезд, посвященный новогодним праздникам. Уже несколько дней на каждой линии пассажиры слышат поздравления известных артистов и деятелей культуры, среди которых – Рената Литвинова, Вера Брежнева, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Сергей Мазаев, Антон Беляев, Баста.
На некоторых станциях оборудованы и тематические фотозоны, внутри которых можно сделать 3D-фото. На станциях метро пассажиры также могут встретить аниматоров в костюмах героев сказки "Щелкунчик", а также Деда Мороза со Снегурочкой.
На станциях метро появились и праздничные плакаты, на турникетах и входных дверях разместили стикеры, на некоторых станциях также заработали часты обратного отсчета до наступления Нового года. К празднику были украшены информационно-справочные стойки "Живое общение", кассовые окна и торговые павильоны
Кроме того, на станциях МЦК, на ряде станций метро и в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) появились 20 нарядных елок. Также в подземке работает рождественская почта на информационных стойках "Живое общение". Пассажиры могут заполнить новогоднюю открытку и послать ее своим близким людям или Деду Морозу в Великий Устюг.
В этом году в преддверии Нового года также украшены 50 трамваем нового поколения "Витязь-Москва" и столько же электробусов. Новогодние поздравления также размещены на тысяче автобусов Мосгортранса и 800 городских остановках.
Оформлять московский транспорт к Новому году начали c 12 декабря. Уже 24 декабря на маршруты вышли 100 новогодних трамваев и электробусов, украшенных праздничной иллюминацией. Среди них и 300-й московский электробус, на котором из гирлянд выложена соответствующая надпись.
А в залах ожидания и кассовых зонах в терминалах "Аэроэкспресса" установили новогодние ели, стойки информации, стены и потолки украсили гирляндами. В поездах звучат поздравления от Сергея Безрукова. В аэропорту Шереметьево работает новогодняя ярмарка и фотозона.
Центральная пригородная пассажирская компания будет дарить своим пассажирам новогоднее настроение 30 и 31 декабря. Все взрослые пассажиры, купившие билеты на пригородные поезда в кассах, получат елочные украшения и новогодние открытки. При покупке школьных и детских билетов сотрудники подарят тематические раскраски.
Сотрудники транспортного комплекса Москвы раздают в преддверии нового года светоотражатели детям новогодних автобусов, которые перевозят их на различные мероприятия. Также их раздают на стойках информации в метро и в павильоне Московских центральных диаметров.
Впервые в этом году транспортный комплекс Москвы украсил город шестью новогодними елками: на Киевском и Белорусском вокзалах, на площади возле станции МЦК Лужники, в ГУМе, а также возле зданий МВД на Петровке и Московского театра Олега Табакова у станции метро "Сухаревская".
Ранее сообщалось, что транспорт в столице в Новый год будет работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам).
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта продлят: подземка и МЦК – до 2:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 3:00. Это 66 маршрутов плюс 13 ночных маршрутов.
"Москва сегодня": столичный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь
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