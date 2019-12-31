Почти 90 площадок для запуска фейерверков подготовили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве подготовлено почти 90 площадок для запуска пиротехники в новогодние праздники. Они находятся на удалении от жилых домов и являются безопасными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС Максима Комарова.
"Определено 87 специальных площадок для использования населением бытовой пиротехники с вместимостью 42,2 тысячи человек", – сказал он.
Комаров заявил, что сотрудники главка взяли на учет 119 складов с пиротехникой и точек продажи, где проводятся противопожарные инструктажи. Он добавил, что благодаря принимаемым мерам с каждым годом уменьшается количество травмированных людей от пиротехники.
Красочные фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках города. Залпы запустят в 20 парках столицы и еще на 13 площадках. В новогоднюю ночь прогремит более 50 тысяч залпов. В течение пяти минут москвичи и гости столицы увидят красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни.
Самое красочное пиротехническое шоу ожидается в Таганском парке, где запустят 7,5 тысячи залпов. Уникальное световое шоу пройдет и в Измайловском парке, там небо озарят вспышки в виде пионов и пальмовых ветвей.
Яркие фейерверки также пройдут в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", в Сиреневом саду, в усадьбе Воронцово, в Парке Горького и Бабушкинском парке. А также в парке 50-летия Октября, в парке Победы, в парках "Сокольники" и "Садовники", в ландшафтном парке "Митино" и других площадках.
Праздничные салюты прогремят в столице в новогоднюю ночь на 30 площадках
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