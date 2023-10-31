Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор отреставрирует дом 1912 года постройки в Денисовском переулке Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

На городские торги выставлен дом купца А. В. Крупенникова. Победитель аукциона проведет реставрацию и приспособит здание для использования.

По словам Щербакова, площадь здания – 702 квадратных метра, расположен дом в Басманном районе Москвы. Он является памятником архитектуры регионального значения. Подать заявку на участие в торгах инвесторы могут до 7 ноября, сказал он.

После подписания договора купли-продажи победитель торгов получит соответствующее охранное обязательство.

Аукцион пройдет онлайн 17 ноября. Для участия нужна регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалификационная подпись.

Ранее сообщалось, что проект реставрации объекта культурного наследия Москвы – ресторана "Прага" на Арбате – пока находится в разработке.

По данным Мосгорнаследия, реконструкция ресторана займет 3–4 года.

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