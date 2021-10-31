Лекции о капитальном ремонте домов-памятников Москвы проведут в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цикл лекций о капитальном ремонте столичных домов-памятников пройдет в онлайн-режиме в период со 2 по 7 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Во время онлайн-встреч победитель конкурса "Лучший гид Москвы" Георгий Макеев познакомит слушателей с архитектурой уникальных объектов жилого фонда столицы и расскажет, как в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов восстанавливается их исторический облик", – рассказали в ведомстве.

2 ноября слушателям расскажут о доме в Большом Дровяном переулке, 6 ноября – про строение на улице Чаплыгина, а 7 ноября – про дом на Садово-Кудринской улице.

Лекции пройдут в формате Zoom-конференции. Ссылки опубликуют в свободном доступе на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и в телеграм-канале.

На данный момент капитальный ремонт проходит в 114 жилых домах-памятниках в Москве.

Ранее в столице завершилась реставрация фасада дома Пантелеева. Речь идет о здании XIX века, расположенного на улице Земляной Вал. Строению вернули исторический облик.