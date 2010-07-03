Входы и выходы из метро у стадиона "Спартак" могут ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вход и выход на станциях метро "Спартак" и "Тушинская", прилегающих к стадиону "Спартак", могут ограничить по требованию полиции. 31 октября на арене состоится матч "Спартак " – "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Пассажиров просят быть внимательными и покупать билеты заранее, чтобы быстрее вернуться домой после окончания футбольного матча. В Московском метрополитене также напомнили, что оплатить проезд можно прямо на турникетах, которые отмечены специальными стикерами.



Ранее жителям Москвы предложили делиться предложениями по улучшению схемы первых двух МЦД на карте подземки в специальном разделе на сайте метро. В департаменте транспорта города сообщили, что новую навигацию планируют сделать максимально удобной и понятной.

