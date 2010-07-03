Онлайн-платформу для обучения сотрудников скорой помощи представили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве представили городскую онлайн-платформу для обучения сотрудников скорой помощи, а также повышения их квалификации. Об этом сообщает ТАСС.

Сервис начал работу в тестовом режиме еще с лета. Программа обучения включает в себя несколько модулей. Каждый из них содержит информацию для самостоятельного обучения по одной из предложенных на выбор специальностей. По словам разработчиков, в будущем платформа будет принимать электронный экзамен у работников скорой помощи.

Все представленные курсы разделены на два блока. Первый представляет собой экзаменационные задания, обязательные при приеме человека на работу. Второй блок предназначен для повышения квалификации по желанию медика.

В настоящее время платформа доступна только для сотрудников скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, однако в будущем ей смогут воспользоваться и другие специалисты из разных городов страны.

Ранее главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал, что в Москве скорая помощь приезжает на ДТП в среднем за восемь минут. Столичная скорая помощь также является одной из самых оперативных в мире и самой быстрой в Европе – среднее время доезда к пациенту на вызов составляет 10,5 минут.

