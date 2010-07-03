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Город

11:18

Скорая помощь приезжает на ДТП в столице в среднем за восемь минут

город медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скорая помощь приезжает на ДТП в среднем за восемь минут, заявил на открытии научно-практической конференции "Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи" главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Сегодня московская скорая по многим параметрам соответствует мировым стандартам. Сегодня это одна из самых оперативных в мире и самая быстрая скорая помощь в Европе – среднее время доезда к пациенту на вызов составляет 10,5 минут, ДТП – восемь минут", – цитирует Плавунова Агентство "Москва".

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в этом году отмечает 100-летие своей работы – 15 октября 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов. Конференция продлится в Москве до 1 ноября.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в столице отремонтируют около 150 поликлиник. По его словам, речь идет не о частичном обновлении учреждений, а о полной их модернизации.

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