"Чего ты такой серьезный, сынок?" Как москвичи готовятся отпраздновать Хеллоуин

Москвичи готовятся праздновать Хеллоуин. Костюмы безумного злодея Джокера из одноименного фильма стали одними из самых популярных.

В образе этого персонажа особенно важен грим.

"Наношу краску, делаем основу для грима Джокера. Если ребята обычно в интернете наносят красную помаду или красные тени на губы, то я наношу искусственную кровь", – рассказывает телеканалу Москва 24 визажист Вера Кириенко.

Макияж практически классический: красная помада, бледный тональный крем и smoky eyes. Небольшая деталь – подрисованные морщины, если своими природа пока не наградила. Такой грим можно сделать и самостоятельно, в интернете имеется множество обучающих роликов. Однако сэкономить вряд ли получится.

"Вы больше потратите на материал, чем на make up, потому что одна такая баночка может стоить две тысячи рублей, поэтому проще прийти к визажисту", – отмечает Вера Кириенко.

В магазинах, где продаются костюмы, дикий ажиотаж. Одежда для перевоплощения в Джокера – дефицитный товар.

"Спрос превзошел все ожидания. Разошлись быстрее всего фрак, брюки, пиджак, галстук – именно такой, классический образ Джокера. Не секрет, что моду в нашей отрасли формирует Голливуд", – рассказал совладелец магазина Сергей Мартын.

Наряд будет стоить около 8 тысяч рублей – 4,5 тысячи за одежду и 3,5 тысячи за макияж. Образ также можно дополнить зеленым париком.

В Джокера на Хеллоуин переодевают даже детей.

"Это яркие, красивые, интересные костюмы! Я бы даже помогла бы с гримом, ведь дети не вкладывают в это никакого особого смысла, кроме как удивить друзей", – считает одна из матерей.

Психологи считают иначе: дети очень легко вживаются в отрицательные образы.

"У персонажа ряд определенных проблем, которые он скрывает. Ребенок до конца не понимает, но в душе он чувствует симпатию к такому персонажу, как Джокер, а американские психологи уже доказали, что тот имеет серьезные психологические нарушения", – прокомментировал психолог Сергей Ланг.

Облик Джокера менялся от фильма к фильму. Его первое появление на экране в фильме "Бэтмен" 1966 года было скорее комичным, чем злодейским. У Джокера Хита Леджера были длинные светло-зеленые волосы, поношенное фиолетовое пальто и кожаные перчатки того же оттенка. У Джокера в исполнении Хоакина Феникса – алый костюм, оранжевый жилет, зеленая рубашка и коричневые ботинки.

Фильм "Джокер" 2019 года повествует о становлении будущего врага Бэтмена и главного злодея Готэм-сити. По словам режиссера, образ протагониста обсуждали около полугода, продумывая вместе с исполнителем его роли костюм, прическу и смех Джокера.

