Историк рассказал, где в Москве искать призраков на Хеллоуин

Фото: Агентство "Москва"

Мир готовится к Хеллоуину, который отмечают с 31 октября на 1 ноября. Считается, что в эту ночь вся нечисть выбирается из преисподней, и люди надевают пугающие костюмы, чтобы скрыться от нее. День всех святых, восходящий к традициям ирландских и шотландских кельтов, любят и в России. Писатель и путешественник Вадим Бурлак рассказал News.ru, где искать призраков и ведьм на улицах Москвы.

Нарядное здание Чайного дома на Мясницкой, доме 19, знакомо многим москвичам. Сейчас здесь продаются сладости, сувениры и чай, но мало кто знает, что еще два столетия назад на его месте стоял совсем другой особняк, где происходили странные вещи.

В 1840-х годах в роскошное здание на месте Чайного дома въехала семья Кусовниковых. Они были очень скупы, прятали деньги в тайниках и даже не отапливали дом зимой. Однажды жена Кусовникова решила спрятать сокровища под кроватью у дворника, где хранился уголь. Дворничиха – намеренно или по случайности – сожгла деньги вместе с углем.

Кусовникова умерла от разрыва сердца, а ее муж обнищал и умер. С тех пор, как говорят, его призрак бродит около Чайного дома. Он поджидает картежников и посетителей казино, которые, проигравшись, сводили здесь счеты с жизнью. Любителям азартных игр советуют даже не смотреть на Чайный дом, иначе их погубит жадность.

Москвичи массово скупают тыквы в преддверии Хеллоуина

О Ходынском поле в Москве с давних пор ходят леденящие кровь слухи. В древние времена здесь было капище, где язычники совершали свои таинственные обряды, позднее на этом месте появилось кладбище. В XIX веке на Ходынке проходили собачьи бои: на виду у зрителей охотничьих псов натравливали на волков, и народ смотрел, как звери разрывают друг друга в клочья.

Говорили, что однажды на бои стала приходить неизвестная девушка. Ее называли Алена – волчья заря. Когда незнакомка появлялась, с собаками происходили необъяснимые вещи, животные отказывались нападать на волков или убегали с поля.

Девушку заподозрили в связях с потусторонними силами, толпа попыталась сжечь ее дом, но Алена спаслась. В последний раз она появилась на Ходынке и пригрозила: "От потоков крови Русь завоет волком". О пророчестве ведьмы вспомнили через несколько лет, когда тысячи людей погибли в давке на коронации последнего императора Николая II.

Позже на Ходынском поле построили первый в Москве аэродром, где постоянно случались аварии. Сейчас там можно найти только кладбище старых самолетов. Рассказывают, что иногда между фюзеляжами можно заметить бледную женскую фигуру, которая раз за разом проклинает это место.

Образ Джокера стал самым популярным для празднования Хеллоуина

Еще одна легенда ходит о зловещих катакомбах на Солянке. В начале позапрошлого века это место было колыбелью преступности, где находились притоны, кабаки и ночлежки для воров и разбойников. История произошла в 1812 году, когда войска Наполеона заняли Москву.

Местные жители бежали из города, не желая сдаваться французским солдатам. Многие брали с собой только самое необходимое, а золото, серебро и другие ценности бросали. В городе начались массовые кражи, французы и русские разворовывали дочиста особняки московских богачей.

Главарем одной из банд был Хромой Никишка, он и его приспешники знатно поживились, но продать или пропить серебро в пустом городе было негде. Хромой Никишка решил спрятать награбленное в катакомбах на Солянке, но как только члены банды вышли на улицу, французы схватили и убили их.

Ходят слухи, что призрак Хромомго Никишки до сих пор появляется то тут, то там. Он стережет свои сокровища, которые никто так и не нашел. Вместе с бандитом прогуливается известная преступница Сонька – золотая ручка, которая тоже прятала свое добро в катакомбах.

Отпраздновать Хеллоуин в Москве можно будет на ВДНХ. На выставке роботы будут рассказывать страшилки, а для гостей проведут мастер-классы и предложат сладости с изображением тыкв и приведений.