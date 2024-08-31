Московский зоопарк изменит график работы с 1 сентября

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

График работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября, сообщается в телеграм-канале зоосада.

С первым днем осени он будет открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00. Терминалы и дежурные кассы также будут работают с 09:00 до 19:00.

Посетители смогут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка на Большой Грузинской улице, доме 8, строении 43 и вход у метро "Баррикадная".

Также работают дополнительные входы. С 10:00 до 18:00 можно зайти со входа на Большой Грузинской улице, дома 1, строения 103 и со входа около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию. По выходным и праздничным дням – со входа рядом с пандами на Красной Пресне, доме 4.

Ранее в Московский зоопарк привезли краснокнижного зубра. Парнокопытное прибыло в зоопарк из Белоруссии.

До этого птенец белоплечего орлана появился на свет в Московском зоопарке. Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эти птицы обитают на Дальнем Востоке, а также на Сахалине и Камчатке.