31 августа, 11:36Город
Московский зоопарк изменит график работы с 1 сентября
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
График работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября, сообщается в телеграм-канале зоосада.
С первым днем осени он будет открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00. Терминалы и дежурные кассы также будут работают с 09:00 до 19:00.
Посетители смогут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка на Большой Грузинской улице, доме 8, строении 43 и вход у метро "Баррикадная".
Также работают дополнительные входы. С 10:00 до 18:00 можно зайти со входа на Большой Грузинской улице, дома 1, строения 103 и со входа около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию. По выходным и праздничным дням – со входа рядом с пандами на Красной Пресне, доме 4.
Ранее в Московский зоопарк привезли краснокнижного зубра. Парнокопытное прибыло в зоопарк из Белоруссии.
До этого птенец белоплечего орлана появился на свет в Московском зоопарке. Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эти птицы обитают на Дальнем Востоке, а также на Сахалине и Камчатке.
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