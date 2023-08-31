Число посетителей павильона "Макет Москвы" в августе превысило 65 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой алее ВДНХ принял 65 125 гостей в этом месяце. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В числе зарубежных гостей были молодые ребята, приехавшие в столицу по программе "Здравствуй, Россия!" в составе экскурсионных групп. Юные соотечественники, проживающие за рубежом, увидели главные достопримечательности города, одной из которых стал крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире", – отметил он.

Россотрудничество приступило к реализации программы "Здравствуй, Россия!" в 2014 году. Она помогает в воспитании нового поколения соотечественников за рубежом, а также сохраняет их языковую идентичность.

В этом месяце в павильоне побывали посетители из Китая, Нигерии, Мальты, Германии, Индии, Белоруссии, Южной Кореи, Непала, Швейцарии, США, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Турции. За все время работы он принял более 1,7 миллиона гостей.

Площадь экспозиции составляет 429 квадратных метров. Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Посетить его можно бесплатно.

Ранее сообщалось, что ко Дню знаний в Москве на территориях столичных экоцентров и природных территорий пройдут более 35 эколого-просветительских мероприятий, которые проведет ГПБУ "Мосприрода" с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы, квесты. Также все желающие смогут посетить тематические экокружки, которые будут работать в новом учебном году: Зеленую библиотеку, Пчелиную мастерскую, Эко-почемучек.

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