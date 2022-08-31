Власти Москвы выставят на торги участок в Зеленограде под строительство жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Земельный участок площадью 1,7 гектара в Зеленограде планируется выставить на торги под строительство жилья, сообщили в Москомстройинвесте.

Уточняется, что земля располагается по адресу улица Летчика Полагушина, земельный участок 226/2.

На нем планируется возвести жилой дом общей площадью 33,2 тысячи квадратных метров с образовательным объектом.

Ранее сообщалось, что Москва выставила на торги восемь земельных участков под строительство частных домов. В аукционах могут принять участие все желающие.

В частности, в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы предлагаются два участка площадью 1,6 и 1,7 тысячи квадратных метров. На них разрешено строить дома площадью до 816,5 и 843,5 квадратного метра соответственно.

В свою очередь, самый большой объект площадью две тысячи квадратных метров расположен в деревне Хатминки поселения Первомайского. Там можно возвести дом почти в 800 квадратных метров. В деревне Шеломово поселения Киевского на участке в 1,4 тысячи квадратных метров допускается строительство дома площадью до 560 квадратных метров.