Власти Москвы выставят на торги участок в Зеленограде под строительство жилья

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Земельный участок площадью 1,7 гектара в Зеленограде планируется выставить на торги под строительство жилья, сообщили в Москомстройинвесте.
Уточняется, что земля располагается по адресу улица Летчика Полагушина, земельный участок 226/2.
На нем планируется возвести жилой дом общей площадью 33,2 тысячи квадратных метров с образовательным объектом.
Ранее сообщалось, что Москва выставила на торги восемь земельных участков под строительство частных домов. В аукционах могут принять участие все желающие.
В частности, в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы предлагаются два участка площадью 1,6 и 1,7 тысячи квадратных метров. На них разрешено строить дома площадью до 816,5 и 843,5 квадратного метра соответственно.
В свою очередь, самый большой объект площадью две тысячи квадратных метров расположен в деревне Хатминки поселения Первомайского. Там можно возвести дом почти в 800 квадратных метров. В деревне Шеломово поселения Киевского на участке в 1,4 тысячи квадратных метров допускается строительство дома площадью до 560 квадратных метров.
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