Общественно-рекреационный комплекс построят у метро "Белорусская" в 2023 году

16:35
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/AFI Development
Строительство общественно-рекреационного комплекса у станции метро "Белорусская" планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, строительство ведет инвестор AFI Development. Комплекс свяжет инфраструктуру Белорусского вокзала и вестибюль станции метро "Белорусская", став частью большого транспортно-пересадочного узла.
В здании площадью около 22 тысяч квадратных метров будет предусмотрено три основных входа: два со стороны площади Тверская Застава и еще один – с улицы Грузинский Вал. Пешеходные зоны будут пересекаться в атриуме. В здании разместятся места для отдыха, магазины, сервисные центры, офисы, рестораны и кафе.
Также посетители смогут попасть на эксплуатируемую крышу здания. Благодаря вводу объекта улучшится пешеходный пассажирский трафик, а также появится порядка тысячи новых рабочих мест.
Визуально здания вестибюля и вокзала объединит легкий стеклянный витраж.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки планируют создать крупный парк "Событие". Работа над проектом парка площадью 24 гектара начнется осенью текущего года, а само благоустройство запланировано на начало 2021 года. К разработке дизайна привлечено ведущее европейское архитектурное бюро.
Парк будет состоять из нескольких зон: рекреационные зоны со скверами, событийная зона с концертной площадкой, природный парк с променадом, "фабрика молодежи" с амфитеатром и зоной для тренировок, главный бульвар, который соединит основные общественные пространства района. По нему пройдут прогулочный, велосипедный и беговой маршруты.
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