Москвичам рассказали, как проходит финальная проверка домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ввод в эксплуатацию домов по программе реновации возможен только после проведения полной комплексной проверки специалистами Мосгосстройнадзора, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

После того как каждый корпус будет признан полностью безопасным для проживания, начинается заселение. По словам председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Игоря Войстратенко, в домах, построенных по программе реновации, особое внимание уделяется отделочным работам.

"Также обязательно проверяем звукоизоляцию. То есть все параметры, которые относятся к безопасности жильцов и которые были прописаны у нас изначально в требованиях к домам, которые строят по программе", – пояснил он.

С того момента, как застройщик подал извещение о начале строительства, начинается контроль за будущим домом. Если возникает необходимость, то инспекторы Мосгосстройнадзора привлекают сотрудников Центра экспертиз. Например, если надо провести инструментальное исследование, либо если возникли вопросы или сомнения, которые помогут решить инженеры со специальной техникой.

"На нулевом цикле проверяем грунты и временные крепи. Ограждающие конструкции в котлованах проверяются на несущую способность. Далее, на этапе возведения здания, проводится проверка качества бетонной смеси, монолитных и железобетонных конструкций", – рассказал Войстратенко.

Водопроводным и канализационным сетям специалисты также уделяют внимание во время строительства. Не забывают и о пожарной безопасности. Строительные материалы обязательно направляются в лабораторию и проверяются на негорючесть.

Территорию вокруг также осматривают, обращают внимание на качество асфальтового полотна, бордюров и грунта.

Кроме того, новоселы и сами могут сообщить о найденных строительных дефектах через специальный сервис. Заявление на их устранение можно подать дистанционно.

Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице.

Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.