Свыше 500 мероприятий пройдет в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве

Фото: телеграм-канал "Книжный фестиваль "Красная площадь"-2023"

В столице с 2 по 6 июня состоится книжный фестиваль "Красная площадь", в рамках него запланировано более 500 различных мероприятий. Об этом рассказал зампредседателя оргкомитета фестиваля, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев.

На мероприятии встретятся писатели, издатели и поэты. Григорьев назвал фестиваль большим праздником литературы, чтения и искусства.

"Мы ожидаем 400 издательств из всех уголков нашей страны. Также будут участвовать Республика Беларусь и четыре новых региона РФ. Всего на Красной площади будет представлено 100 тысяч различных изданий", – цитирует Григорьева Агентство "Москва".

На мероприятии можно будет посетить 13 тематических площадок, каждая из которых начнет принимать гостей с 10:00. Среди них – "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Библиотека", "Музейная линия" и другие. Ожидается, что фестиваль посетят свыше 200 тысяч москвичей и гостей города.

Между тем в Москве 3 июня состоится еще один фестиваль в честь Дня защиты детей и 110-летия со дня рождения писателя Сергея Михалкова. Основные мероприятия пройдут у фонтана "Клоун". Там свои таланты продемонстрируют детские творческие коллективы, цирковые и театральные артисты, которые покажут спектакли по мотивам произведений деятеля.