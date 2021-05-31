Более 50 нарушителей масочного режима выявили 31 мая в торговых центрах ЦАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО в ходе рейдов 31 мая, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Павел Паршин.
По его словам, несколько ТЦ в центре столицы обследовали инспекторы ОАТИ совместно с полицейскими и представителями столичного департамента торговли и услуг.
"В отношении нарушителей составлено 52 административных материала по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", – заявил Паршин.
Он напомнил, что штраф по данной статье составляет до четырех тысяч рублей.
В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что в ходе рейдов были проверены ТЦ "Гранд Сити", "Гименей" и ТРК "Атриум".
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в столице ежедневно специалисты проверяют предприятия торговли и общепита на предмет соблюдения эпидемиологических мер.
По его словам, в среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам.
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