Более 50 нарушителей масочного режима выявили 31 мая в торговых центрах ЦАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО в ходе рейдов 31 мая, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Павел Паршин.

По его словам, несколько ТЦ в центре столицы обследовали инспекторы ОАТИ совместно с полицейскими и представителями столичного департамента торговли и услуг.

"В отношении нарушителей составлено 52 административных материала по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", – заявил Паршин.

Он напомнил, что штраф по данной статье составляет до четырех тысяч рублей.

В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что в ходе рейдов были проверены ТЦ "Гранд Сити", "Гименей" и ТРК "Атриум".

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в столице ежедневно специалисты проверяют предприятия торговли и общепита на предмет соблюдения эпидемиологических мер.

По его словам, в среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам.

