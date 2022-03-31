Москва онлайн покажет работу ярмарки выходного дня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 апреля в столице снова начнут работать ярмарки выходного дня. Корреспондент Москвы онлайн посетит одну из них и в прямом эфире расскажет об ассортименте и о том, как выбрать свежие овощи и фрукты.

Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Самые крупные из них можно будет найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке.

В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать наиболее удобную для себя торговую площадку.

Смотрите прямую трансляцию 1 апреля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.