Здания бывшей АТС на северо-западе Москвы переоборудуют под офисы

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Столичные власти приняли решение о переоборудовании под офисы зданий бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на Тушинской улице на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 24 марта 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу улица Тушинская, владение 11", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, комплекс бывшей АТС, построенной в период с 1968 по 1995 год, расположен на земельном участке площадью порядка 7 тысяч квадратных метров. Общая площадь зданий превышает 11 тысяч квадратных метров. Пятова уточнила, что в процессе реорганизации комплекса площадь объектов не изменится.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе планируют построить многофункциональный центр площадью более 21 тысячи квадратных метров. Отмечается, что соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под председательством Сергея Собянина. В этих целях на торги будет выставлен земельный участок по адресу Каширское шоссе, владение 63/13.