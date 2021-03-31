Здание усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Здание главного дома усадьбы бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют в рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр". Победитель аукциона в течение пяти лет будет проводить работы по сохранению объекта культурного наследия, а также по приспособлению его для современного использования. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, здание с цокольным и антресольным этажами представляет собой бывший жилой дом небольшой усадьбы времен первой половины XIX века.

"Будущий инвестор должен будет выполнить обязательства по сохранению объекта, после чего сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке один рубль за квадратный метр в год на протяжении 49 лет. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Площадь здания составляет 1007,4 квадратного метра. Оно находится по адресу Воронцовская улица, дом 19а, строение 2, возле станции метро "Марксистская". После реставрации в помещениях могут открыть офис, досуговое или образовательное учреждение, а также медицинскую клинику.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве начинаются работы по реставрации электротеатра "Форум". По его словам, на момент начала работ здание находилось в аварийном состоянии. В частности, была утрачена часть, где находился зрительный зал, а вестибюль и фойе были без крыши.