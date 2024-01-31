Пять договоров с застройщиками о передаче городу соцобъектов заключены в декабре 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пять образовательных учреждений, рассчитанных на 2 050 мест и построенных за счет внебюджетных источников, будут встроены в городскую систему образования. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По условиям договоров застройщики обеспечат строительство и передачу в собственность города трех дошкольных учреждений на 800 мест и двух образовательных комплексов на 1 250 мест, состоящих из школ и детских садов", – рассказал он.

Как уточнил заммэра, сроки ввода соцобъектов в эксплуатацию будут соответствовать срокам ввода новостроек. Договоры участия в развитии инфраструктуры заключены с департаментом градостроительной политики. Документы по трем объектам были подписаны с застройщиками, которые входят в компанию "ПИК".

Так, на территории жилого комплекса "Руставели 14" в Бутырском районе возведут детский сад на 300 мест. В районе Москворечье-Сабурово в жилом комплексе "Котляковская" появятся два объекта, которыми станут школа на 550 мест и детский сад на 200 мест.

В Пресненском районе возведут образовательный комплекс на 500 мест. В его состав войдут школа на 350 учащихся и детский сад на 150 мест. В частности, для жителей жилого комплекса "Старопетровский 11" в Войковском районе сделают детский сад на 150 мест.

Ранее стало известно, что почти за шесть лет город передал школам, детским садам и образовательным комплексам свыше 130 новых зданий. Больше всего переданных объектов располагается в ТиНАО – 54 корпуса. Вторым по популярности стал юго-восток города с 17 объектами.

Четыре детских сада планируют построить в ТиНАО в 2024 году