Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей в феврале

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Доступ посетителей в Мавзолей Ленина закроют в феврале из-за профилактических работ, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Допуск посетителей в мавзолей не будет осуществляться с 1 по 28 февраля 2022 года.

Обычно плановая профилактика там проводится раз в два года и длится около полутора месяцев. В последний раз такие работы проходили в 2020 году. Тогда из-за пандемии допуск в мавзолей прекратили в середине марта и возобновили 1 июля.

Ранее аналитики выяснили, как россияне относятся к идее похоронить Ленина. В частности, 40% опрошенных заявили, что тело вождя революции нужно скорее захоронить на кладбище.

22% поддержали решение оставить его тело в мавзолее. 17% выступили за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.

