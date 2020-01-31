Гостей "Путешествия в Рождество" в последний день фестиваля ждут скидки до 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В последний день фестиваля "Путешествия в Рождество" москвичей и гостей столицы ждут скидки на продукцию из Европы, сообщает оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Скидки от 10 до 50% на угощения, украшения для дома, игрушки и теплые аксессуары можно получить на Манежной площади и переходе к площади Революции.
"Сегодня – заключительный день "Путешествия в Рождество". Целых 50 дней главный московский фестиваль радовал горожан и туристов зрелищными представлениями, увлекательными занятиями и рождественскими угощениями", – говорится в сообщении.
31 января площадки фестиваля в центре и округах будут работать с 11:00 до 21:00. В этот день пройдут ледовые шоу и спектакли, спортивные и творческие мастер-классы, концерты кавер-групп. Также в заключительный день фестиваля можно сделать последние в этом сезоне селфи на фоне нарядных елок.
На Тверском бульваре в шале возле памятника Клименту Тимирязеву будут снимать микро-механические мультики и создадавать волшебные снежные шары. В Климентовском переулке и на улице Школьной можно научиться мастерить декоративные пряничные домики и красивые подсвечники.
На улицах Святоозерской и Митинской будут готовить картофельные шарики с брокколи и сыром и норвежское рассыпчатое печенье с начинкой из джема. Продолжатся в этот день и уличные представления – спектакли и ледовые шоу.
Ранее сообщалось, что время работы 12 катков, открытых в центре и отдельных округах Москвы, продлили до 1 марта. Такое решение было принято несмотря на то, что фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 31 января.
В будни покататься можно с 11:00 до 21:00, в выходные режим работы меняется – с 10:00 до 22:00. Со своими коньками пускают бесплатно. Если же их нет, то прокат обойдется в 50 рублей, также необходимо будет оставить залог 2 тысячи рублей.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" нынешнего сезона стал самым масштабным в истории. По всему городу открылось более 80 фестивальных площадок, часть которых были доступны до 31 января.
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