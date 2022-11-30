Парковки на улицах Москвы будут бесплатными с 1 по 7 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 по 7 января парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

При этом правило не распространится на парковки со шлагбаумами. Они будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.

8 января столичные парковки будут работать по тарифу воскресенья. Оплата потребуется на участках, стоимость парковки на которых составляет 380 и 450 рублей в час.

Ранее сообщалось, что с 2 по 8 декабря в центральной и юго-западной части Москвы изменится схема движения транспорта. Ограничения введут в связи со строительством Троцкой линии Московского метрополитена. Ограничения начнут действовать с 22:00 пятницы, 2 декабря.



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