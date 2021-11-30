Бригады городских служб дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бригады городских служб дежурят на столичных улицах из-за непогоды, а электросетевым организациям поручили подготовить источники аварийного питания, сообщается в телеграм-канале пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, 30 ноября в столице ожидается ветер с порывами до 18–20 метров в секунду. Днем выпадет снег, прирост которого местами составит до двух сантиметров. Температура воздуха перейдет через 0 градусов, что может привести к образованию гололедицы.

Ночью в отдельных районах города уже выпало до 16 миллиметров осадков. Как подчеркнули специалисты, это более четверти месячной нормы. В связи с этим на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники "Мосводостока".

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В столице приняли необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий.

В связи с непогодой горожан попросили быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя машиной, необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря.

Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря – в Подмосковье.

Также в Москве зафиксирован рекордно низкий показатель атмосферного давления. По данным синоптиков, к 05:00 атмосферное давление опустилось ниже отметки 714 миллиметров ртутного столба. Данный показатель стал рекордным для заключительного дня осени.

