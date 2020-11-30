Девять столичных прудов приведут в порядок в 2021 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Власти Москвы в следующем году планируют привести в порядок девять прудов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он рассказал, что также в 2021 году планируется привести в порядок небольшие скверы и бульвары в районе Беговом. Всего за последние годы специалисты очистили около 300 водоемов.

Ранее масштабная реконструкция очистных сооружений завершилась в Зеленограде. Бирюков рассказал, что результатом модернизации стала оптимизация работы системы водоотведения. Предприятие оснастили новейшим энергоэффективным оборудованием и автоматическими системами удаленного контроля.

Зеленоградские очистные сооружения обслуживают как Зеленоград, так и прилегающие к нему территории Московской области – Андреевку, Жилино, Ржавки, Менделеево и деревню Лугинино.

