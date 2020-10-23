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Город

11:10

Масштабная реконструкция очистных сооружений завершилась в Зеленограде

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась масштабная реконструкция Зеленоградских очистных сооружений, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, результатом модернизации стала оптимизация работы системы водоотведения. Предприятие оснастили новейшим энергоэффективным оборудованием и автоматическими системами удаленного контроля.

После реконструкции на предприятии действует полный цикл обработки сточных вод. Кроме того, во время модернизации специалисты решили проблему с неприятными запахами.

Бирюков напомнил, что очистные сооружения ввели в эксплуатацию в 2000 году. Они были спроектированы и построены без отделения илового осадка, поэтому его приходилось отправлять через канализацию Химок на Курьяновские очистные сооружения, что было сложно и затратно.

Согласно лабораторным исследованиям качества воздуха, на границе с ближайшими жилыми домами превышений нормативов после реконструкции не зафиксировано.

Как передает портал мэра и правительства Москвы, Зеленоградские очистные сооружения обслуживают как Зеленоград, так и прилегающие к нему территории Московской области – Андреевку, Жилино, Ржавки, Менделеево и деревню Лугинино.

Ранее сообщалось, что экосистему 23 московских водоемов приведут в порядок до конца текущего года.

Предполагается, что водоемы освободят от мусора и ила. Также планируется укрепить берега, заменить декоративные ограждения, привести в порядок гидротехнические сооружения.

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