Примерить роль водителя электробуса смогут дети на площадке "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В одном из дворов столичного района Покровское-Стрешнево открылась детская площадка, на которой игровые объекты посвящены различным видам городского транспорта. Объекты раскрашены в яркие цвета. Также там ребята смогут познакомиться с правилами дорожного движения, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Мы хотим, чтобы ребята дошкольного и школьного возраста знали как можно больше о том, как правильно вести себя на дорогах и в городском транспорте. Это большой проект по информированию детей, который мы ведем с 2016 года", – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе пояснили, что на площадке "Московский транспорт" ребенок сможет "примерить" на себя роль водителя электробуса, машиниста электропоезда метро, сотрудника ЦОДД и других профессий.

Там есть разметка и знаки, а покрытие выполнено из ударопоглощающего материала. Для сопровождающих детей взрослых установлены лавочки.

За 9 лет в Москве благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров. Больше всего их на юге Москвы.

С начала года обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца 2019 года на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей.

