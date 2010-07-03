Примерить роль водителя электробуса смогут дети на площадке "Московский транспорт"

13:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В одном из дворов столичного района Покровское-Стрешнево открылась детская площадка, на которой игровые объекты посвящены различным видам городского транспорта. Объекты раскрашены в яркие цвета. Также там ребята смогут познакомиться с правилами дорожного движения, сообщает пресс-служба Дептранса.
"Мы хотим, чтобы ребята дошкольного и школьного возраста знали как можно больше о том, как правильно вести себя на дорогах и в городском транспорте. Это большой проект по информированию детей, который мы ведем с 2016 года", – говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе пояснили, что на площадке "Московский транспорт" ребенок сможет "примерить" на себя роль водителя электробуса, машиниста электропоезда метро, сотрудника ЦОДД и других профессий.
Там есть разметка и знаки, а покрытие выполнено из ударопоглощающего материала. Для сопровождающих детей взрослых установлены лавочки.
За 9 лет в Москве благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров. Больше всего их на юге Москвы.
С начала года обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца 2019 года на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей.
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